Aksaray'da Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Aksaray'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Ankara kara yolu Ortaköy Yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. (41) idaresindeki 68 AFE 081 plakalı hafif ticari araç, R.İ. (70) yönetimindeki 68 EC 779 plakalı Volkswagen marka minibüs ile çarpıştı. Her iki aracın hurdaya döndüğü kazada yaralılar yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapılırken polis ve jandarma yolda güvenlik önlemi aldı. Kazada sürücüler ile minibüste bulunan G.İ. (43) yaralandı. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY