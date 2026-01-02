Haberler

Otomobille çarpışan minibüs şarampole takla attı: 2 yaralı

Aksaray-Konya karayolunda otomobille çarpışan minibüs takla atarak şarampole devrildi. Kazada minibüs sürücüsü ve bir yolcu yaralandı. Sağlık durumu iyi olan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da otomobille çarpışan minibüsün takla atarak şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- Konya karayolu 9 kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Yenikent beldesine giden A.Y. (40) yönetimindeki 06 AAC 721 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Yapılcan köyünden Aksaray-Konya karayoluna çıkış yapan M.G. (23) idaresindeki 68 AGH 915 plakalı Opel marka minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs takla atıp şarampole devrildi. Kazada minibüs sürücüsü M.G. ile yolcu olarak bulunan F.A. (21) yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
