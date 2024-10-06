Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Kurt Saldırısı: 100 Koyun Telef Oldu

Aksaray'da Kurt Saldırısı: 100 Koyun Telef Oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'ın Gözlükuyu köyünde çobanın sürüsüne sabaha karşı kurt saldırısı düzenlendi, yaklaşık 100 koyun telef oldu. Olayın ardından jandarma, bölgede incelemelerde bulundu. Köylüler yabani hayvan saldırılarının artışına dikkat çekerek önlem talep etti.

Aksaray'da sürüye saldıran kurtlar 100 koyunu telef etti.

Olay, merkeze bağlı Gözlükuyu köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gözlükuyu köyü Hasandağı eteklerinde Hüseyin U. (40) isimli çobanın otlattığı küçükbaş hayvan sürüsü sabaha karşı kurt saldırısına uğradı. Saldırı sonucu yaklaşık 100 küçükbaş hayvan telef oldu. Hüseyin U.'nun durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri kurt saldırısının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Hasandağı eteklerinde meydana gelen olay bölgede büyük üzüntüye neden oldu. Saldırının ardından köylüler özellikle bu bölgedeki yabani hayvan saldırılarının artışına dikkat çekerek önlem alınmasını istediler. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Jandarma aksaray 3-sayfa Yabani Tarım Yaşam

CHP'den Mehmet Şimşek'e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın

Kirli oyunu ifşa eden CHP'den Mehmet Şimşek'e tarihi uyarı

 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı

Surları kana bulayan caninin komşuları her şeyi anlattı

 Depremde eşini ve kızını kaybeden kadına 650 bin liraya sattıkları protez ikinci el çıktı

Depremde eşini ve kızını kaybeden acılı anneye büyük vicdansızlık
AK Partili Şamil Tayyar, İstanbul'daki tecavüz girişimi üzerinden yargıyı hedef aldı

İstanbul'daki infial yaratan görüntü AK Partili ismi isyan ettirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı? Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi? Pazar dizileri, bugün hangi diziler var? 6 Ekim Pazar bugün TV'de bu akşamki diziler! Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı? 6 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Ekim 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title