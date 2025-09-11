Haberler

Aksaray'da Kurşun Yağmuruna Tutan Genç, Kendini Vurdu

Aksaray'da Kurşun Yağmuruna Tutan Genç, Kendini Vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da 18 yaşındaki Ömer Can T., önce komşusuna sonra annesi ve kardeşine kurşun sıktıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Olayda 4 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da önce komşusuna sonra annesi ve kardeşine kurşun yağdıran şahıs ardından kendini vurdu. Olayda 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, Hassas Mahallesi 6670 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ömer Can T. (18), komşusu Kuddusi A.'yı (26) evine gelirken tabancayla ateş açarak vurdu. Ardından elindeki tabancayla evine gelen Ömer Can T. burada da annesi Medine T. (42) ve kardeşi U.T.'yi (10) ateş ederek yaraladı. Ardından tabancayı kafasına dayayan Ömer Can T. kendini vurarak intihar girişiminde bulundu. 4 kişinin yaralandığı olayda silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Can T. annesi Medine T. ve kardeşi U.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri İnceleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan detaylı incelemenin ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Ömer Can T.'nin basasının ise kızının tedavisi için Adana ilinde olduğu öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Katar saldırısı sonrası Netanyahu'dan Hamas'a yönelik yeni tehdit

Katar'ın başkentini vuran İsrail'den yeni saldırı tehdidi
Özel'den kurultay davası öncesi Kılıçdaroğlu'na kritik çağrı

Özel'den sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'na tarihi çağrı
Mısır, İsrail'i açık açık uyardı: Bize saldırırsanız yıkıcı sonuçları olur

Arap ülkesinden İsrail'e rest: Bizi vurursanız yıkıcı sonuçları olur
Ziyaret sonrası ilk açıklama: DEM Partili Bakırhan'dan Özgür Özel'i mest eden sözler

Özgür Özel'in yanında saf tutan DEM'den iktidara mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye iki müjdeli haber

Fenerbahçe'ye iki müjdeli haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.