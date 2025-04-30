Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi! Hibe tutarı artırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki

Ne diyeceği merak ediliyordu! Erdoğan'dan bu görüntülere ilk tepki
Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti

İmzalar atıldı! İşte evleneceklere indirim yapacak 20 firma
İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı

İBB'ye yönelik ikinci dalgada Dilek İmamoğlu'na bir şok daha

Aksaray'da Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı: 1 Tutuklama

Aksaray'da Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı: 1 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde 2 adet küçükbaş hayvanı çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Jandarma, olaydan sonra yaptıkları çalışmalarla hırsızları kısa sürede yakaladı.

Aksaray'da küçükbaş hayvan hırsızlığı: 1 tutuklama

AKSARAY - Aksaray'da 2 adet küçükbaş hayvanı çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Hırsızlık olayı, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Demirci beldesinde 2 adet küçükbaş hayvanı çalınan M.T.,112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan inceleme ve araştırmalarla güvenlik kameralarından hırsızların kimliğini tespit eden jandarma, şahısların Gülağaç ilçesinde bulunduğunu belirledi. Bilgiler doğrultusunda Gülağaç ilçesinde bir ikamete operasyon düzenleyen ekipler, C.O. ile K.S. isimli şahısları çaldıkları koyunlarla birlikte yakaladı. Şahıslar gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken, çalınan 2 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.O. ise adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.