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Aksaray'da korkunç kaza! AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın hayatını kaybetti

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Aksaray'da hafif ticari aracın karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Aksaray'da, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın (29) yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLA ÇARPIŞTI

Kaza, saat 03.00 sıralarında Güzelyurt ilçesi Selime beldesi yakınlarında meydana geldi. Okan Yalçın yönetimindeki 68 KA 151 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Resul Kayabaşı'nın (32) kullandığı 68 ABM 823 plakalı otomobille çarpıştı.

KAZA SONRASI ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada hurda yığınına dönen hafif ticari aracın sürücüsü Okan Yalçın olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki Enes Abay (22) ve diğer sürücü Resul Kayabaşı ile yanındaki Emre Demircan (33) yaralandı.

YARALILARIN DURUMLARI AĞIR

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların, durumlarının ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güzelyurt AK Parti Gençlik Aksaray 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (2)

masteng aston:

Rahmet dilerim.

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faruk merttürk:

AKP'nin gençlerinin kolları diye belirtmeniz çok önemli.

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