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Aksaray'da Kaza: Sürücü Yaralı Kaçtı

Aksaray'da Kaza: Sürücü Yaralı Kaçtı
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Aksaray'ın Fatih Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bir ağaca çarptı. Kaza sonrası yaralanan sürücü, araçtan inerek kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Ağacın yerinden söküldüğü kazada devrilen otomobilin sürücüsü yaralı halde kayıplara karıştı.

Kaza, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nden Sağlık Köy yolu istikametine seyreden ve henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, sürücünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Refüjdeki araca vurup ağacı yerinden söküp yan devrilen otomobilin sürücüsü yaralanırken, yaralı sürücü araçtan inerek yaralı şekilde kaçıp kayıplara karıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza mahalline gelen polis yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yaralı sürücüyü bulamadı. Polis kazaya karışan sürücünün peşine düşerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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