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Aksaray'da Kayıp Mustafa Uysal'ın Cesedi Barajda Bulundu

Aksaray'da Kayıp Mustafa Uysal'ın Cesedi Barajda Bulundu
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Aksaray'da Mamasın Barajı'nda bulunan cesedin kayıp olan 40 yaşındaki Mustafa Uysal'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da barajda cesedi bulunan şahsın 3 gündür kayıp olan Mustafa Uysal olduğu tespit edildi.

Aksaray'ın içme ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Mamasın Barajı'nda bugün akşam saatlerinde bulunan cesedin 3 gündür kayıp olan ve barajda arama çalışmaları devam eden Mustafa Uysal'a (40) ait olduğu tespit edildi. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve İl Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edilmişti. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı baraj kıyısında cumhuriyet savcısı incelemelerde bulunmuştu. Yapılan incelemelerin ardından AFAD su altı arama kurtarma ekipleri baraja girerek cesedi çıkartmıştı. Cenaze torbasına konulan ceset, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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