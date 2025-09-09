Aksaray'da Kaybolan Otizmli Çocuk Bulundu

Aksaray'da kaybolan 15 yaşındaki otizmli çocuğu jandarma ekipleri bularak ailesine teslim etti.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Ekeciktol köyünde yaşandı. Edinişen bilgiye göre, Ekeciktol köyünde yaşayan 15 yaşındaki otizmli D.K., akşam saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Çocuklarını bulamayan aile çocuğun bulunması jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye hareket ederek kısa sürede arama tarama faaliyeti başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan jandarma ekipleri, Tepesi Delik Kucak mevkiinde arama faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Bölgede yapılan aramada kaybolan çocuk, ekiplerce köye 2 kilometre uzaklıkta bir ağıl içerisinde bulundu. Sağlık ekiplerine kontrolden geçirilen çocuk ailesine teslim edildi. - AKSARAY