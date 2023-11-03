Aksaray'da Kavga Sonucu Silahlı Yaralama

Aksaray'da yaşanan kavga sonucunda Abdullah D. tarafından silahla yaralanan Serkan B. hastaneye kaldırıldı. Serkan B'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Aksaray'da kavga ettiği zanlı tarafından silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Abdullah D. (25) ile Serkan B. (25), merkeze bağlı Sağlık köyü girişinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah D, tabancayla Serkan B'yi vurarak yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serkan B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaçan Abdullah D'yi yakalamak için çalışma başlattı.