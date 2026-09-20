Haberler

Aksaray'da Karaören köy yolunda iki otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'da Karaören köy yolunda iki otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da seyir halindeki otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu iki otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı; jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Aksaray'da seyir halindeki otomobilin park halindeki araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray'ın merkeze bağlı Karaören köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal C. (68) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, yol kenarında park halinde duran 34 DC 7407 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobil de şarampole devrildi. Kazada araçlarda bulunan Yusuf S., Beyruh C., Kemal C., Gülay C., Nevin Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Vedat Muriqi'den resital! Fenerbahçe'den Eyüpspor'a karşı tarihi fark

Fenerbahçe'den Eyüpspor'a karşı tarihi fark
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küçükçekmece'de derede bulunan cesedin ölüm nedeni belli oldu! Otopsi raporu açıklandı

Derede cansız bulunmuştu! Ölüm nedeni otopside ortaya çıktı
Bahçeli'den kongrede Terörsüz Türkiye mesajı: Oy kaygısıyla değil vatan sevdasıyla hareket edeceğiz

Bahçeli'den Terörsüz Türkiye çıkışı! Oy kaygısı gütmeyeceğiz
Yapay zekanın insanlığı yok etme riskinin yüzde 10'u aştığı iddiası tartışma yarattı

Bilim dünyası ikiye bölündü: Yapay zeka insanlık için tehdit mi?
Kayseri'de kıraathanede av tüfeğiyle vurulan Erol Koyuncu hastanede hayatını kaybetti

Kıraathanede kanlı hesaplaşma! Ortalık kan gölüne döndü
Amedsporlu Orban'dan Beşiktaş'a karşı olağanüstü bir gol

Amed'den Beşiktaş'a karşı olağanüstü gol
10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak

10 kişiye mezar olan okul için karar verildi
Antalya'da kundaklama anı kamerada! Başına poşet geçiren şüpheli otomobili ateşe verdi, alevler binaya sıçradı

Başına poşet geçirip aracı ateşe verdi! Alevler binaya sıçradı