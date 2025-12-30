Haberler

Herkesin canını hiçe sayan o drift atan sürücülere ceza yağdı

Güncelleme:
Aksaray'da etkili olan kar yağışının ardından drift yapan sürücüler, polis tarafından tespit edilerek ceza aldı. Görüntüleri ihbar olarak değerlendirilen sürücüler, yaptıkları tehlikeli hareketlerle kazaya davetiye çıkardı.

Aksaray'da dün gece etkili olan kar yağışının ardından karla kaplı yollarda araçlarıyla trafiğe çıkan birçok sürücü şehri adeta drift pistine çevirirken, görüntüleri ihbar olarak değerlendiren polis sürücülere ceza yağdırdı. O tehlikeli anların anbean görüntülendiği drifti atan sürücülerin ise ehliyetleri alındı.

Olay dün gece Tacin Mahallesi Tacin Caddesi üzerinde yaşandı. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede şehri beyaza bürürken, gece yarısı kar yağışını fırsat bilen trafik magandaları şehri adeta drift pistine çevirdi. Ters yol demeden, tehlike demeden herkesin canını hiçe sayarak karlı yolda drift atan sürücüler adeta kazaya davetiye çıkardı. Şehrin belirli noktalarında trafiğe çıkan o sürücülerin yürekleri ağza getirdiği anlar anbean kameralara yansıdı. Kimisi minibüsle, kimisi hafif ticari araçla, kimisi de otomobille çıktığı yolda drift atarak seyretti. Kamerayla kaydedilen o görüntüler herkesi korkuturken, trafik magandaları birçok kez kazaları kıl payı atlattı. Araçlara vurmak üzereyken şans eseri duran araç sürücüleri buna rağmen drift atmaktan vazgeçmedi. Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri görüntülerden yola çıkarak araç ve sürücüleri tespit etti. Bunun üzerine 4 ayrı sürücüye 46 bin 392'şer liradan toplam 185 bin 568 lira para cezası kesti. Öte yandan sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulurken sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
