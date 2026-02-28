Haberler

Aksaray merkez ve ilçelerde kar yağışı etkili oluyor

Hava sıcaklıklarının eksi 5 dereceye kadar düştüğü Aksaray'da sabaha karşı kar yağışı başladı. Şehir merkezinde hafif şekilde başlayan ve halen devam eden kar yağışı ilçelerde etkisini artırarak yerleşim yerlerini beyaza bürüdü. Güzelyurt ilçesi ve Hasan Dağı bölgelerindeki belde ve köylerde kendini iyiden iyiye hissettiren kar yağışı şehir merkezinde ise hafif yağış olarak devam ediyor. Gece yarısı termometrelerin 0 dereceyi gösterdiği Aksaray'da sabaha karşı hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düştü. Kar yağışının yüksek kesimlerde gün boyu devam edeceği öğrenilirken şehir merkezinde ise aralıklarla yağış beklendiği belirtildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
