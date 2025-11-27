Haberler

Aksaray'da kahvehane kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Aksaray'da kahvehane kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı Haber Videosunu İzle
Aksaray'da kahvehane kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da kahvehanede oyun oynayan iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşerek sokağa taştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı yatıştırmaya çalışsa da, saldırganların polislere de küfretmesi gerginliği artırdı.

  • Aksaray'da bir kahvehanede iki grup arasında çıkan kavga sokağa taştı ve mahalleyi ayağa kaldırdı.
  • Kavgada 3 kişi yaralandı ve şahıslar polis memurlarına küfretti.
  • Şahıslar birbirlerinden şikayetçi olmadığı için adli işlem yapılmadan bölgeden uzaklaştırıldı.

Aksaray'da gece yarısı olmasına rağmen faaliyetini sürdüren "Küseceksen Oynamayalım" adlı kahvehanede iki grup arasında çıkan kavga sokağa taştı. Tarafların kavgası mahalleyi ayağa kaldırırken, şahıslar olaya müdahale eden polis memurlarına da küfredip "Bağıramazsın" diyerek tepki gösterdiler. O anlar anbean kameralara yansıdı.

KAVGANIN SEBEBİ İLGİNÇ

Kavga, Dere Mahallesi Belediye Caddesi 651 Sokakta bulunan bir kahvehanede yaşandı. Saatin gece yarısını geçmesine rağmen faaliyetini sürdüren "Küseceksen Oynamayalım" isimli kahvehanede oyun oynayan 2 grup arasında oyun yüzünden tartışma çıktı.

OLAYLAR SOKAĞA TAŞTI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek sokağa taşarken, şahıslar sokak ortasında birbirine saldırdı. Kavga eden şahıslar tüm mahalleyi ayağa kaldırırken, kavga sesleriyle yatağından kalkan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve mahalle bekçisi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek şahısları sakinleştirmeye çalıştı.

POLİSE DE KÜFRETTİLER

Bu sırada bağırıp çağırıp kavga eden şahıslar kendi kavgalarını bırakıp olayı yatıştırmaya çalışan polis memurlarına "Bağıramazsın" deyip küfürler etti ancak polis memurlarından birinin biber gazını çıkarmasıyla şahıslar olay yerinden uzaklaştı.

3 kişinin darp sonucu yaralandığı kavgada şahıslar tedaviyi kabul etmezken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaması üzerine adli işlem yapılmadan şahıslar bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi

Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, nedeni bambaşka çıkabilir
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıElmas Fatma:

Doğru bir rehberiniz yoksa hisse senetlerine körü körüne yatırım yapmayın. Kendi başıma işlem yapmaya çalışırken çok para kaybettim, ancak Analist NelsonFY'nin devreye girmesinden bu yana büyük kârlar elde ediyorum. Platformu ve stratejisiyle 313.000 doların üzerinde kazandım. @Nildatrading adresinden Telegram'da her zaman rehberlik etmeye hazır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor

5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt

Dünyaca ünlü firmanın sponsorluk teklifine tokat gibi yanıt
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor

5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
UEFA Avrupa Ligi'nin lideri Midtjylland ilk kez kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nin liderini milli yıldızımız devirdi
Fenerbahçe'den maç sonunda Galatasaray derbisine özel pankart

Galatasaray maçına özel pankart! Bakın ne yazıyor
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Akaryakıta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu

Akaryakıtta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı

Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı
Arda Güler Fenerbahçe maçı biter bitmez telefona sarıldı

Fenerbahçe maçı biter bitmez telefona sarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.