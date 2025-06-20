Aksaray'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin KADES Eğitimi

Aksaray'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin KADES Eğitimi
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Aksaray'da jandarma, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Kadın Destek Uygulaması (KADES) eğitimi veriyor. Fabrikalarda çalışan kadınlara ulaşılarak, KADES uygulamasının kullanımı ve kadınların hakları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Aksaray'da kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla faaliyet yürüten jandarma, kadınlara yönelik Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) eğitimi veriyor.

Aksaray'da kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların bilinçlendirilmesi amacıyla birçok çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, ilçe, belde ve köylerdeki kadın ziyaretlerinin ardından fabrikalarda çalışan kadınlara yöneldi. Organize sanayi bölgesinde bulunan fabrikalarda çalışan kadınlarla bir araya gelen jandarma ekipleri, Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) çerçevesinde kadınlara eğitim verdi. KADES uygulamasının amacı, uygulamanın cep telefonlarına nasıl indirileceği ve nasıl kullanılacağı, şiddet anında yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgiler veren jandarma ekipleri bununla ilgili tanıtım broşürü de dağıttı. Ayrıca, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair 6284 sayılı kanun kapsamında kadınların sahip olduğu haklar konusunda da bilgilendirme yapılırken, İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Aksaray İl Jandarma Komutanlığı olarak, toplumun her kesiminde kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarına kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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