Aksaray'da Kadına Yönelik Şiddeti Önleme İçin KADES Eğitimi

Aksaray'da kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik etkin bir çalışma yürüten jandarma, tüm kadınlara ulaşmayı hedeflediği programında kadınlara KADES eğitimi veriyor.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla birçok faaliyet yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar, ilçe, belde ve köylerdeki kadınlardan sonra şimdi de çalışma hayatında bulunan kadınlara yönelik eğitim faaliyeti başlattı. Fabrikalardan resmi kamu kurum ve kuruluşlara kadar çalışan kadınlarla bir araya gelen kadın astsubaylar, KADES uygulamasının amacı, uygulamanın cep telefonlarına nasıl indirileceği ve nasıl kullanılacağı, şiddet anında yapılması gereken konular hakkında detaylı bilgiler vererek uygulama ile ilgili tanıtım broşürü dağıttı. Ayrıca, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair 6284 sayılı kanun kapsamında kadınların sahip olduğu haklar konusunda da bilgilendirme yapılırken, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Toplumun her kesiminde kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarına kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - AKSARAY