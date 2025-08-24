Aksaray'da KADES ile Kurtarılan Kadın, Saldırıya Uğradı

Aksaray'da KADES ile Kurtarılan Kadın, Saldırıya Uğradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da bir kadının saldırıya uğraması üzerine kullandığı KADES uygulaması, polisin hızlı müdahalesini sağladı. Şahıs gözaltına alındı.

Aksaray'da bir şahsın saldırısına uğrayan kadın, tek tuşla yaptığı KADES ihbarı ile polisin anında müdahalesiyle kurtarıldı. Kadının şikayetçi olması üzerine şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay, Aratol İstiklal Mahallesi yurtlar bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, davet üzerine kız arkadaşının evine giden Sedef A. (26), iddiaya göre burada Tayfun T.'nin (28) saldırısına uğradı. Şahsın kendisine saldırması üzerine telefonunda yüklü Kadın Destek Uygulaması'ndaki (KADES) tek bir tuşa basarak yardım isteyen Sedef A., Aksaray emniyetini alarma geçirdi. Program sayesinde genç kadının bulunduğu konum emniyete giderken, İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi tarafından kadının konumu hemen ekiplere iletildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri, Sedef A. ve arkadaşını koruma altına aldı. Tayfun T. gözaltına alınırken, polis ekipleri saldırıya karıştığı iddia edilen bir başka şahsın daha peşine düştü. Kadınların şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Volkan Demirel'den Barış Alper Yılmaz için canlı yayında olay iddia

Galatasaraylı yıldız için canlı yayında olay iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Singo sesleri arttı! Menajeriyle İstanbul'da görüşüldü

İstanbul'da sürpriz görüşme! Transferin bitmesine ramak kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.