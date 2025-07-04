Aksaray'da Kaçakçılık Operasyonu: 8 Ton Tütün ve Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Aksaray'da KOM ekiplerinin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda yaklaşık 8 ton tütün, gümrük kaçağı tütün mamulleri ve çeşitli ürünler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan risk analizi çalışmaları kapsamında 5 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda, 180 litre sahte rakı, 7 ton 905 kg kıyılmış tütün, 23 bin 400 dolu makaron, 5 bin 200 adet boş makaron, 12 bin 895 paket gümrük kaçağı sigara, 6 bin 890 adet elektronik sigara kiti, 320 paket puro, 1 adet sigara sarma makinesi, 14 paket gümrük kaçağı nargile kömürü, 52 paket gümrük kaçağı nargile tütünü, bin 380 paket sigara sarma kağıdı, 396 kg gümrük kaçağı çay, 23 adet gümrük kaçağı termos, bin 95 çift gümrük kaçağı ayakkabı, 2 bin 602 adet gümrük kaçağı gözlük, 69 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonrası 7 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. Emniyetten yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - AKSARAY