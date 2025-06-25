Aksaray'da Kaçakçılığa Yönelik Operasyon: 8 Gözaltı

Aksaray'da Kaçakçılığa Yönelik Operasyon: 8 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da düzenlenen 5 ayrı operasyon sonucunda kaçakçılık yapan 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen kaçak ürünler arasında sahte alkol, sigara ve gümrük kaçağı tütün yer aldı.

Aksaray'da kaçakçılara yönelik 5 ayrı operasyon düzenleyen KOM ekipleri birçok kaçak ürünle birlikte 8 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonlar Aksaray merkezde 5 ayrı adrese yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılığın önlenmesi, insan sağlığının korunması amacıyla çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kaçak alkol ve sigara ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ekipleri kimlikleri belirlenen şahıslar üzerinde takip başlattı. Teknik ve fiziksel olarak yürütülen takipte yeterli delile ulaşan KOM ekipleri operasyon için düğmeye basarken, 5 farklı adrese düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan ev, iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda, 32 litre sahte etil alkol, 1,75 litre sahte viski, 2 adet sigara sarma makinesi, 180 kilo gümrük kaçağı kıyılmış tütün, 61 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron, 8 bin adet bandrolsüz dolu makaron ve 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TikTok fenomeni canlı yayında silahla öldürüldü

TikTok fenomeni canlı yayında silahla öldürüldü
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinde bir kez daha ayrılık rüzgarı

Üçüncü kez aynısı oldu! Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Ruhsatsız 5 yıldızlı otel 112. kez mühürlendi

Tam 112 kez mühürlendi! O işletme için ekipler teyakkuzda
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Türkiye-Gürcistan maçı Kocaeli'de oynanacak

Türkiye-Gürcistan maçının oynanacağı stat belli oldu
Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi

Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye "Evet" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.