Aksaray'da Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Aksaray'da kaçak kazı yapılan araziye operasyon düzenleyen jandarma 5 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Operasyon, Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılığa yönelik çalışmalar yapan Ağaçören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe mülki sınırları içerisinde bir arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler belirlenen bölgeyi takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda 5 kişi kazı alanında suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, kazı yapılan alandaki aramalarda 1 adet alan tarama cihazı ve malzemeleri, 4 adet alan tarama cihazı anteni, 1 adet kulaklık, 1 adet işaret ve semboller içeren kitap ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şahıs sorgulanmak üzere Ağaçören İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY