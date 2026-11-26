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Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Bulvarı Nakkaş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cabir İ. (78) idaresindeki 68 BH 233 plakalı Fiat marka otomobil ile Cemal S. yönetimindeki 06 K 9798 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda maddi hasar oluşurken sürücüler hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri hafif yaralı 2 sürücüye olay yerinde müdahale etti. Yaralılar hastaneye gitmeyi reddederken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı