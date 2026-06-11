Aksaray'da 'Huzurlu sokaklar' uygulaması

Aksaray polisi gece yarısı "Huzurlu sokaklar" adı altında şok uygulama başlattı. 3 aşamalı olarak şehir genelinde 10 farklı noktasında 36 ekip ve 110 polis memurunun katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda bin 156 şahıs denetimden geçirildi.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli çalışmalar yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri gece yarısı şehrin 10 farklı noktasında 36 ekip ve 110 polis memurunun denetim yaptı. Uygulamalarda şüpheli şahıslar, araçlar ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik denetimler gerçekleştirilirken, bin 156 şahsın Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi. Tek tek durdurularak şahısların ve araçların didik didik arandığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan toplam 4 şahıs yakalandı. 230 araç ve sürücüsü denetlenirken, 22 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden idari para cezası uygulanarak 3 araç trafikten men edildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı