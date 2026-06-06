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Aksaray polisi şok uygulamalarla şehir genelinde denetim yapıyor

Aksaray polisi şok uygulamalarla şehir genelinde denetim yapıyor
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Aksaray polisi, şehir genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla gece gündüz şok uygulamalar yapıyor. Asayiş ve trafik ekipleri, araçları didik didik ararken sürücü ve yolcuları GBT’den geçiriyor, abartı egzoz ve cam filmi gibi ihlallere de müdahale ediyor.

Aksaray polisi halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla şehir genelinde yaptığı şok uygulamalarla denetim yapıyor.

Aksaray'da huzur ve güvenliğini sağlanması, meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla bir çok faaliyet yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, haftanın 7 günü gece gündüz şok uygulamalarla denetim yapıyor. Şehrin en işlek caddelerinden en ücra köşelerine kadar görevlendirilen asayiş ve trafik ekipleri tüm araç ve şahıslar üzerinde denetim yapıyor. Yoldan geçen araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcular Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçiriliyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri de uygulamalarda araç plakalarını sorgudan geçirilirken, abartı egzoz ve cam filmi ve orijinal dışı aksesuar denetimi yapıyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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