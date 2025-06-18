Aksaray'da Huzur ve Güven Uygulamaları Devam Ediyor

Aksaray'da asayiş ve trafik ekipleri bekçilerle birlikte şehrin birçok noktasında huzur ve güven uygulaması yapıyor.

Şehirde halkın huzur ve güvenliğinin sağlaması, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla şehir genelinde bekçilerle birlikte şok uygulamalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve trafik şubesi ekipleri, huzur ve güven uygulaması yapıyor. Aksaray genelinde devam eden uygulamalar özellikle akşam ve gece yarısı artırılırken, ekipler şehrin en ücra bölgelerde bile uygulama yapıyor.

Uygulamayı fark eden araçların kaçması nedeniyle denetim bölgelerinde tüm ara yollar polis ekiplerince kapatılıyor. Yoldan geçen araçlar durdurularak didik didik aranırken, sürücü ve yolcular Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçiriliyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerinin de katıldığı uygulamalarda araç plakaları da sorgudan geçirilerek, abartı egzoz ve cam filmi kontrol ediliyor. Uygulamaların gece boyunca şehrin farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi. - AKSARAY