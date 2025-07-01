Aksaray'da Halk Otobüsüne Çarpan SUV Sürücüsü Yaralandı

Aksaray'da Halk Otobüsüne Çarpan SUV Sürücüsü Yaralandı
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Aksaray'da meydana gelen kazada, halk otobüsüne çarpan SUV tipi aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri ve polis müdahale etti.

Aksaray'da halk otobüsüne çarpan SUV tipi aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Muhsin Çelebi Mahallesi Fabrika Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azmi Milli Müzesi istikametinden Fabrika Caddesi istikametine seyir halinde olan M.D. idaresindeki 68 AFJ 832 plakalı Volkswagen marka SUV tipi araç, otobüs durağından hareket eden A.D. idaresindeki 68 HO 1143 plakalı Isuzu marka halk otobüsüne yandan çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan aracın sürücüsü M.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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