Aksaray'da Hafif Ticari Araç Takla Attı, Sürücü Kaçtı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole takla atarken, sürücüsü kaçarak kayıplara karıştı.

Kaza, Aksaray- Adana karayolu Adana istikametine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana istikametine seyreden 68 ABN 340 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada hafif ticari araç hurdaya dönerken yaralanan sürücü kaza yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline gelen polis kazayla ilgili inceleme başlatarak kaçan sürücünün peşine düştü. - AKSARAY