Hayvan gübresinin altında kalan genç ağır yaralandı

Aksaray'da hayvan gübresi dolu römorku boşaltmak isteyen 18 yaşındaki S.M., kapağın aniden açılmasıyla gübre altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genci hastaneye kaldırdı, jandarma inceleme başlattı.

Aksaray'da hayvan gübresi dolu römorku boşaltmak için damperi kaldırdığında kapağın açılmaması üzerine römorkun arkasına geçip kapağı açmaya çalışan genç, bir anda kapağın açılmasıyla dökülen hayvan gübresinin altında kalarak ağır yaralandı.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Sağlık Beldesi Yeni Mahalledeki boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mandıradaki hayvan gübrelerini traktörün römorkuna dolduran S.M. (18) traktörle birlikte boş araziye geldi. S.M., burada römorkta yüklü hayvan gübresini boşaltmak için römorku kaldırdı. Römorkun arka kapağının açılmaması üzerine römork arkasına geçen genç kapağı açmaya çalıştı. Bir süre uğraştıktan sonra kapak aniden açılınca hayvan gübresi gencin üzerine boşaldı. S.M. bir süre gübre altında kalırken, durumu fark eden komşu ve yakınları araziye gelerek küreklerle gübreyi kazarak genci çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
