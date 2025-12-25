Genç kadına şiddet ihbarı polisi alarma geçirdi

Aksaray'da genç kadının darp edildiği ihbarı üzerine alarma geçen polis, kadını bularak koruma altına alırken, olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı, bir şahıs da kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kadının iki erkek tarafından darp edildiği ve kadının bağırarak yardım istediğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen asayiş ekipleri H.N.G. (23) isimli kadını bularak koruma altına alırken, darp ettiği iddiasıyla olay yerinde bulunan bir erkek şahsı da gözaltına aldı. Darp olayına karıştığı tespit edilen bir şahıs da olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Koruma altına alınan genç kadın polis aracına alınırken, gözaltına alınan şahıs da polis merkezine götürüldü.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY