Aksaray'da Gece Uygulaması: Polis Ekipleri Huzur İçin Görevde

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, halkın huzurunu sağlamak amacıyla gece yarısı geniş kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Araçlar ve şüpheli şahıslar üzerinde detaylı aramalar yapıldığı bildirildi.

Aksaray'da şehrin dört bir yanında gece yarısı uygulama için görev alan polis ekipleri, araç ve şüpheli şahısları didik didik aradı.

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla birçok faaliyet yürüten İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin dört bir yanında görev alarak uygulama yapıyor. En ücra köşede bile uygulama yapan polis ekipleri araçlar üzerinde, sürücüler ve yolcular üzerinde ve şüpheli yaya şahıslar üzerinde uygulama yapıyor. Durdurulan araçlar didik didik aranırken, şahıslar da bir bir Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçiriliyor. Gece boyunca gerçekleştirilen uygulamalar sabah erke saatlere kadar devam ederken, uygulamalara bekçiler de katılıyor. Emniyetten yapılan bilgilendirme de, uygulamaların aralıksız olarak gece ve gündüz olmak üzere devam edeceği bildirildi. - AKSARAY

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
