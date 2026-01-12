Haberler

Aksaray'da şiddetli yağmur etkili oldu

Aksaray'da gün boyu süren fırtınanın ardından gece yarısı başlayan yağmur yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Trafikte aksamalar yaşanırken, yağmurun tarım üreticileri için olumlu etkileri bekleniyor.

Aksaray'da fırtınanın ardından gece yarısı başlayan yağmur yağışı şiddetini artırarak devam ediyor.

Aksaray'da gün boyu devam eden fırtınanın ardından gece yarısı yağmur yağışı etkili oldu. Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen yağmur yağışı fırtınanın dinmesiyle birlikte kendini gösterdi. Şiddetli bir şekilde şehir genelinde etkili olan yağmur yağışı halen devam ederken, trafikte de kısmen aksamalar yaşandı. Buna bağlı olarak İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Aksaray - Ankara, Konya, Nevşehir ve Adana Karayollarında devriye atıyor. Soğuk havanın çekildiği kentte hava sıcaklığı da 7 dereceye kadar yükselirken, kar yağışının ardından gelen yağmur yağışı nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da üreticilerin de yüzünü güldürdü. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
