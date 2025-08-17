Aksaray'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Aksaray'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
Aksaray-Ankara Karayolu'nda bir gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin lastikleri koparak takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Aksaray- Ankara Karayolu Ortaköy yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ankara istikametine giden içerisinde gurbetçi ailenin bulunduğu yabancı plakalı Audi marka otomobil, Şakir K.'nın (60) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Süratli olduğu öğrenilen otomobil, takla atarak yaklaşık 60 metre sürüklendi. Dört tekeri de yerinden kopan otomobil adeta hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Döne K. (49), Murat K. (8) ve Sema K. (14) ağır yaralanırken, Sultan Karağandere (109) hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı karayolunda sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan 2'si çocuk 4 yaralı, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
