Eski kayınpederini vuran zanlı: Namuslu yaşasın diye vurdum

Aksaray'da Paşacık Mahallesi 1669 Sokak'ta dehşet yaşandı. İddiaya göre T.İ. (31) 2 yıl önce boşandığı eşinin babası M.Ç. (51) ile telefonda tartışmaya başladı.

ESKİ KAYINPEDERİNİ SİLAHLA VURDU

T.İ telefonda eski kayınpederini tehdit ederek, "Seni öldüreceğim aşağıya in." dedi. Bunun üzerine T.İ, evden çıkan M.Ç'yi tabancayla vurdu. Kurşun sol kasık kısmına isabet eden M.Ç. yaralandı. Silah sesini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SAĞLIK DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.Ç, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.Ç'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"NAMUSLU VE ŞEREFLİ YAŞASIN DİYE VURDUM"

Olayın ardından kaçan eski damat, polis ekipleri tarafından kısa sürede suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. İ.T. emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı adliyeye sevk edilirken gazetecilerin "Neden vurdun?" sorusuna, "Namuslu ve şerefli yaşasın diye vurdum." şeklinde yanıt verdi.