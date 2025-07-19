Aksaray'da Düğün Konvoyunda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Aksaray'da Düğün Konvoyunda Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı. İki aracın çarpışması sonucu yaralananların sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde düğün konvoyunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Eskil ilçesine bağlı Çukuryurt Yaylası'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda Salih Ö. idaresindeki otomobil, sollama yaptığı sırada İsmail Ö. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada Salih Ö. ve araçta bulunan babaannesi Levka Ö. yaralandı. Konvoydaki diğer araç sürücülerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Araçların hurdaya döndüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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