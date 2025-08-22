Aksaray'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Takla Attı

Aksaray'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Takla Attı
Aksaray-Nevşehir karayolunda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atan otomobilin sürücüsü ve kızı yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadın ve çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole takla atıp ters döndü. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü kadın ve küçük kızı ölümden döndü.

Kaza, Aksaray- Nevşehir karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyreden Selcan U. (33) idaresindeki 34 AP 0863 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Ters dönen araç hurdaya dönerken, sürücü ve yanında bulunan 9 yaşındaki A.Ü. isimli kızı yaralandı. Anne ve kızının ölümden döndüğü kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralı kadın ve kızına ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı. İlk müdahalelerinin ardından anne ve kızı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AKSARAY

