Aksaray'da Çinli Turistleri Taşıyan Midibüse Tır Çarptı: 5 Yaralı

Aksaray'da Çinli turistleri taşıyan tur midibüsüne tırın arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 turist hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Aksaray E-90 Karayolu otogar civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'daki geziden Nevşehir'e dönen ve Çinli turist kafilesinin bulunduğu Murat A. (48) idaresindeki 35 CLL 352 plakalı Isuzu marka midibüse, Önder A. (55) yönetimindeki 63 AK 075 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüsün arka kısmı içine göçerken, midibüste bulunan Çinli turistlerden 5'i hafif yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde ambulans içinde yaptı. Hastaneye gitmeyi reddeden turistler ambulanstaki müdahalelerinin ardından taburcu olurken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY