Aksaray'da Çinli Turistleri Taşıyan Midibüse Tır Çarptı: 5 Yaralı

Aksaray'da, Çinli turistleri taşıyan bir midibüs, bir tırın arkadan çarpması sonucu kaza yaptı. Kazada 5 turist hafif yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, Aksaray E-90 Karayolu otogar civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'daki geziden Nevşehir'e dönen ve Çinli turist kafilesinin bulunduğu Murat A. (48) idaresindeki 35 CLL 352 plakalı Isuzu marka midibüse, Önder A. (55) yönetimindeki 63 AK 075 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüsün arka kısmı içine göçerken, midibüste bulunan Çinli turistlerden 5'i hafif yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde ambulans içinde yaptı. Hastaneye gitmeyi reddeden turistler ambulanstaki müdahalelerinin ardından taburcu olurken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
