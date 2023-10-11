Haberler ›› 3. Sayfa ›› Aksaray'da çıkan kavgada kardeşini darbeden ağabey ile 2 kişi gözaltına alındı

Aksaray'da çıkan kavgada kardeşini darbeden ağabey ile 2 kişi gözaltına alındı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde çıkan kavgada kardeşini darbeden ağabey ile 2 kişi gözaltına alındı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada taş, sopa ve kürekle birbirlerine saldıran kardeşlerden İbrahim T. yaralandı. Jandarma ekipleri, Bilal T. ile kavgaya karıştığı değerlendirilen Sezai T. ve Dursun T'yi gözaltına aldı.