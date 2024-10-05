Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Ceviz Toplarken Elektrik Akımına Kapıldı

Aksaray'da Ceviz Toplarken Elektrik Akımına Kapıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da ceviz toplayan 69 yaşındaki Hasan Çalı, demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başladı.

Aksaray'da demir çubukla ceviz toplayan kişi demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Akin köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müstakil evinin bahçesinde bulunan ceviz ağacındaki cevizleri toplamak isteyen Hasan Çalı (69), eline aldığı demir çubukla dallara vurarak cevizleri düşürdü. Bir ara ağacın dalları arasından geçen elektrik telini fark etmeyen Hasan Çalı demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Durumu fark eden yakınları hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Hasan Çalı'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Çalı buradaki müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Çalı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığının inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Hasan Çalı Güvenlik aksaray 3-sayfa Sağlık Tarım Kaza

2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor

2 kadını öldüren psikopatın videosu

 İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı

Babası, sur canisini anlattı

 DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler

Bahçeli'den ezber bozan sözler
Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım

Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli?
title