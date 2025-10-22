Haberler

Aksaray'da Cenaze Konvoyunda Saldırı: 2 Kişi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da bir polis memurunun cenaze defni sonrasında gerçekleşen yol verme tartışmasında 4 kişi yaralandı. Saldırıya karışan 7 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da polis cenazesinin defni sonrası yol vermeme yüzünden konvoydaki araçlara yapılan ve 4 kişinin yaralandığı saldırıda adli makamlara sevk edilen 7 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün Aksaray-Adana Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'de intihar eden polis memuru Ahmet Derin'in cenazesi defnedilmek üzere Aksaray'ın Hamidiye Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi. Defin işlemlerinin ardından yaklaşık 15 araçlık konvoy şehir merkezine dönerken, bir başka araç sürücüsüyle yol vermeme tartışması yaşandı. Tartışmanın alevlenmesiyle 4 ayrı araçtan inen Emre Ç., Recep Ç., Musa Umeyr Ç. ve yakınları, konvoyda bulunan araç sürücüsü ve yakınları olan Enes D., Enes G., Burak Emir D. ve Baki D. isimli şahıslara saldırdı. Sopa ve taşlarla hem araçlara hem de ölen polis memurunun yakınlarına saldıran şahısların darp etme anları bir vatandaşın da cep telefonu kamerasına yansıdı. 4 kişinin yaralandığı olayda 2 taraftan da olaya karışan Emre Ç., Recep Ç., Musa Umeyr Ç., Enes D., Enes G., Burak Emir D. ve Baki D. isimli 7 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Emre Ç. ve Recep Ç. kasten adam yaralamaktan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli serbest bırakıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Çin, 1 Kasım itibarıyla yüzde 155 gümrük vergisi ödeyecek

Trump'tan Çin'e ağır ceza! İşte kabusun başlayacağı tarih
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
23 yıl sonra ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede

23 yıl sonra ortaya çıkan kare
Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil

Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü

Belediyeye ait fırında çekilen görüntü infial yarattı! Açıklama var
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında, Kütahya ve Isparta belediyelerine de inceleme başlatıldı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması, 2 belediyeye daha sıçradı
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi

TSK'yı yakından ilgilendiren karar, Meclis'ten geçti
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu

Bizim Çocuklar dünyaya damga vurmaya devam ediyor! Şimdi de Yusuf
Stuttgart cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama

Stuttgart'tan Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti, düğmeye basıldı! TOKİ'ye kiralama yetkisi geliyor

Milyonları mutlu edecek düzenleme için düğmeye basıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.