Aksaray'da bir kadın tartıştığı eşi tarafından bıçakla yaralandı
Aksaray'da Laleli Mahallesi'nde yaşanan olayda, M.G. ile eşi F.G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.G. mutfaktan aldığı bıçakla eşini karnından ve kolundan yaraladı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Şüpheli M.G. ise gözaltına alındı.
Aksaray'da bir kadın tartıştığı eşi tarafından bıçakla yaralandı.
Laleli Mahallesi'nde ikamet eden M.G. ile eşi F.G. (30) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. mutfaktan aldığı bıçakla eşini karnından ve kolundan bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.G'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan M.G. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.