Haberler ›› 3. Sayfa ›› Aksaray'da bir kadın tartıştığı eşi tarafından bıçakla yaralandı

Aksaray'da bir kadın tartıştığı eşi tarafından bıçakla yaralandı

Aksaray'da Laleli Mahallesi'nde yaşanan olayda, M.G. ile eşi F.G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.G. mutfaktan aldığı bıçakla eşini karnından ve kolundan yaraladı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Şüpheli M.G. ise gözaltına alındı.