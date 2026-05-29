Aksaray'da binadan elektrik kullanma kavgasında 2 kişi yaralandı

Aksaray'da 2 komşu arasında bina elektriğini kullanma yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi 1470 sokakta bulunan Şura Yılmaz Apartmanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanda oturan yaşlı adam, binanın prizinden elektrik kullanarak 3 tekerli elektrikli mopedini şarja bağladı. Buna karşı çıkan diğer komşu durumu itiraz ederken, 2 komşu arasında bina elektriği kullanma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce komşular birbirine girdi. Birbirlerini darbeden komşular yaralanırken, kavga seslerini duyan apartman ve mahalle sakinleri kavgaya müdahale ederek ayırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı komşular, olay yerine gelen ambulanslarda tedavi edilirken, polis kavga ile ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı