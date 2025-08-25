Aksaray'da Bıçaklı Kavga: Yaralı Genç Gazetecilere Küfretti

Aksaray'da tartıştığı arkadaşı tarafından kalçasından bıçaklanan şahıs, olayı görüntüleyen basın mensuplarına küfrederek tepki gösterdi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Tatar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cebrail Can Ç. (23) ile Sedat T. bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Sedat T. yanındaki bıçağı çıkartarak Cebrail Can Ç.'yi kalçasında bıçakladı. Sedat T. olay yerinden kaçarken, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı genç, sedyeyle acile taşındığı sırada gazetecileri fark edince küfrederek tepki gösterdi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı.