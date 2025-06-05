Aksaray'da Bayram Öncesi Otoyolda Sıkı Denetim

Aksaray'da Bayram Öncesi Otoyolda Sıkı Denetim
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Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, arefe günü nedeniyle otoyolda güvenlik önlemlerini artırdı. Tüm araçları tek tek kontrol eden jandarma, sürücüleri bilgilendirip, kazaların önlenmesi için titizlikle denetim yapıyor.

Aksaray'da arefe günü nedeniyle yollardaki denetimi artıran otoyol jandarması, tüm araçları tek tek kontrolden geçirerek sürücüleri uyarıp bilgilendiriyor.

Bayram öncesi meydana gelebilecek kazaların önüne geçilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerini artıran Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksaray il sınırlarında yer alan Niğde - Aksaray - Ankara Otoyolunda geniş güvenlik önlemleri aldı. Hem radarla hız kontrolü hem de trafik kontrolü olmak üzere 30 kilometre arayla denetim yapan otoyol jandarması, tüm araçları tek tek durdurarak hem denetliyor hem de sürücüleri trafik kuralları çerçevesinde bilgilendirerek uyarıyor. Yaşanan kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerini titizlikle sürdüren otoyol jandarması, sürücü ve yolcuların da bayramlarını kutlayarak yol veriyor. Jandarma radar ekipleri de güzergah boyunca hız kontrolü yaparken, kısa mesafelerle yapılan denetimler sayesinde sürücülerin hız ve kural ihlali yapması önlenerek meydana gelebilecek bir kazanın da önüne geçilmiş oluyor. Otoyol Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin bayram süresince aralıksız ve titizlikle devam edeceği bildirildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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