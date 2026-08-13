Aksaray’da baca yangını paniğe neden oldu

Aksaray'da evdeki sobanın yakılması sonucu bacada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Hamidiye Mahallesi 757 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 2. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dairede yaşayan aile odada bulunan sobayı yaktı. Bir süre sonra bacanın tıkalı olmasına nedeniyle bacada yangın çıktı. Yoğun dumanı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alırak söndürdü. Sobanın yemek yapmak için yakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı