Anne ve baba, avukat kızlarını taksi durağına kilitledi

Anne ve baba, avukat kızlarını taksi durağına kilitledi
Amasya'dan Aksaray'a çalışmak için gelen avukat kadın, peşinden gelen anne ve babası tarafından tesisteki taksi durağına kilitlenerek alıkonuldu. Kadın polis ekiplerinin gelmesiyle kurtulurken, anne ve baba gözaltına alındı.

KIZLARINI TAKSİ DURAĞINA KİLİTLEDİLER

Olay, Aksaray-Ankara Karayolu üzerindeki bir tesisin taksi durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, anne ve babasıyla tartışan F.Ü. isimli avukat kadın, Amasya'dan çalışmak için Aksaray'a geldi. Tartıştığı anne ve babası da kızlarının arkasından gelirken, tesiste kızlarını bulan anne ve baba konuşmak için kızlarını taksi durağına çağırdı. Taksi durağının içine giren avukat kadın, anne ve babasıyla gitmek istemeyince çift kızlarını taksi durağına kilitledi.

ANNE VE BABA GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada avukat kadın, telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri, taksi durağına kilitlenen kadını kurtararak çıkardı. Kadın ile anne ve babası ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

bu ne sacma bir anlatim. nasil bir habercilik bu ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
