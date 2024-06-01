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Aksaray'da Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü Polisle Diyaloğu

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Aksaray'da alkollü ve ehliyetsiz olarak direksiyon başında yakalanan sürücü ile polis arasında geçen diyalog, Levent Kırca taklitlerini aratmadı. Sürücü, ehliyetini isteyen polise 'Ehliyetim sizde' şeklinde cevap verdi.

Aksaray'da 3. kez alkollü 2. kez ehliyetsiz olarak direksiyon başında polise yakalanan sürücü ile polisin diyaloğu Levent Kırca taklitlerini aratmadı. "Ehliyetim 5 yıl gidecek başka bir ceza yazın" diyen alkollü sürücü, ehliyet isteyen polis memuruna, "Ehliyetim sizde" diye cevap verdi.

Olay, Aksaray'ın Gülağaç ilçesi yolu Kireçlik Mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolda Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şubesi ekipleri uygulama noktasına 50 metre kala duran araçtan şüphelenerek hemen aracın yanına gitti. 06 BYE 638 plakalı aracın sürücüsü K.A. (38) aşağıya indirilirken araçta arama yapıldı. Sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen trafik ekipleri sürücüyü alkol kontrolünden geçirmek istedi. Sürücü, "Üfletmeyin bana, üfletmeyin komiserim" diyerek alkolmetreye üflemek istemedi. Bir süre sonra alkolmetreye üfleyen sürücünün yapılan kontrolünde 0.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis ehliyet istedi, sürücü 'ehliyet sizde' dedi

Alkol kontrolünün ardından polis ile sürücü arasında Levent Kırca taklitlerini aratmayan diyalog başladı. Sürücü, polis ekiplerinden ilk önce alkolün dışında bir ceza yazmasını isteyerek adeta pazarlık yaparken, "Alkolden ayrı başka bir şey yaz. Yoksa ehliyet 5 sene alınacak" diye polise dil döktü. Bu sırada polis ekipleri sürücüden ehliyetini isterken, sürücü K.A., "Ehliyetim sizde" diye cevap vererek Levent Kırca taklitlerini hatırlattı. Sürücünün yapılan sorgulamasında 3. kez alkollü araç kullanırken yakalandığı, 2. kez ehliyetsiz olarak yakalandığı ve ehliyetine daha önceki yakalanmalarda el konulduğu tespit edildi. Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 25 bin 954 TL para cezası kesilen sürücünün daha önce 2 sene el konulan ehliyetine bu kez 5 yıl süreyle el konuldu. Otomobil ise olay yerine çağırılan sürücünün bir yakınına teslim edildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Levent Kırca Aksaray 3.Sayfa Güncel Haberler

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