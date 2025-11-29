Haberler

Aksaray'da Alkollü Sürücüye 9 Bin Lira Ceza ve Ehliyet İptali

Aksaray'da Alkollü Sürücüye 9 Bin Lira Ceza ve Ehliyet İptali
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da alkollü araç kullanan 24 yaşındaki sürücüye 9.267 lira para cezası kesilirken, aday sürücü olduğu için ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Aksaray'da alkollü olarak geçtiği direksiyon başında polise yakalanan sürücüye 9 bin 267 lira para cezası kesilirken, ehliyeti aday sürücü olduğu için daimi olarak iptal edildi.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 68 EC 085 plakalı hafif ticari araçta seyir halinde alkol alındığı ve sürücüsünün alkollü olduğu ihbarını alan Aksaray Emniyeti alarma geçti. Aracın son görüldüğü yerden takibine başlayan polis, Kent Güvenlik Sistemi kameralarından (KGYS) yaptığı takiple aracın Makas Kavşağında olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda trafik ve asayiş ekibi sevk edildi. Kavşaktan E-90 karayoluna çıkıp gitmeye çalışan sürücü polis ekiplerinin müdahalesiyle durduruldu. Araç sürücüsü Ramazan Han Ö. (24) ve yanındaki arkadaşı Cumali E. (22) araçtan indirildi. Trafik ekipleri alkol metre ile sürücüye alkol testi yaparak sürücünün 0.86 promil alkollü olduğunu tespit etti. Sürücü hakkında yapılan sorgulamada aday sürücü olduğu belirlenirken, aday sürücü olması nedeniyle alkollü araç kullandığı için ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Öte yandan sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 lira para cezası kesildi. Hafif ticari araç ise araç sabihi olan yolcu konumundaki arkadaşına teslim edildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi 'Gece Nöbetçileri' kurdu

Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi "Gece Nöbetçileri" kurdu
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Trabzon'da İYİ Partili isme tepki: Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun?

Sürece karşı olan partinin mensubuna Trabzon'da şok tepki
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Kim Kardashian'ın beyin taramasından 'düşük aktivite' çıktı

Beyin taramasına giren Kim Kardashian, sonucu görünce şaşkına döndü
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
İş insanına evinin önünde silahlı saldırı

İş insanına evinin önünde silahlı saldırı
Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber

Beşiktaşlıları kahreden sakatlık
Mücadelede 17 kırmızı kart çıkmıştı! Cezaları protesto edip bu haftaki maça çıkmıyorlar

17 kırmızı kart çıkmıştı! Cezaları protesto edip maça çıkmıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.