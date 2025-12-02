Aksaray'da Alkollü Sürücü Trafiğe Çıktı, Emniyet Müdür Yardımcısının Aracına Çarptı

Aksaray'da alkol aldıktan sonra aracıyla trafiğe çıkan sürücü, emniyet müdür yardımcısının bulunduğu makam aracına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü 1.19 promil alkollü çıktı.

Kaza, Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinden Fatih Mahallesi istikametine seyreden Miraç Mustafa A. idaresindeki 68 FK 398 plakalı Opel marka otomobil, ışıklara yaklaştığı sırada yanında seyreden 68 AEP 841 plakalı Aksaray İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Öztürk'ün bulunduğu makam aracına çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza sonrası kaçma girişiminde bulunan sürücü, kaçamadan yakalanarak ters kelepçeyle etkisiz hale getirildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis aracı kafesine bindirilen sürücü kaza yerine gelen trafik ekiplerince alkol metre ile yapılan ölçümünde 1.19 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatıldı. - AKSARAY