Aksaray'da Alkollü Sürücü ile Gurbetçi Aile Arasında Kaza: 3 Yaralı

Aksaray'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, önünde seyreden yabancı plakalı gurbetçi ailenin bulunduğu otomobile arkadan çarptı. Takla atan araç yol kenarındaki güneş enerjisi santrali bariyerlerini aşıp araziye düşerken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- Nevşehir Karayolu'nun 8. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden Arda A. idaresindeki 68 AFE 003 plakalı Mercedes marka otomobil, önünde seyreden Ahmet Ö. yönetimindeki yabancı plakalı Mercedes marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yabancı plakalı otomobil şarampole düşerken, diğer otomobil aşırı hız nedeniyle takla atarak yol kenarında bulunan güneş enerjisi santrali bariyerlerine çarpıp araziye düştü. Araçların hurdaya döndüğü kazada, sürücüler ve yabancı plakalı araçta yolcu olarak bulunan Dilber Ö. yaralandı. Güneş enerjisi santralindeki güvenlik görevlileri, kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü Arda A.'nın 2.20 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili tahkikat başlattı. - AKSARAY