Haberler

Aksaray'da Alkollü Aday Sürücünün Kaza Yapması Sonucu Ehliyeti İptal Edildi

Aksaray'da Alkollü Aday Sürücünün Kaza Yapması Sonucu Ehliyeti İptal Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da alkollü direksiyon başına geçen aday sürücü, önünde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu hurdaya dönen otomobiliyle burnu bile kanamadan kurtulurken, ehliyeti daimi olarak iptal edildi ve alkollü araç kullanmaktan ceza aldı.

Aksaray'da alkollü direksiyon başına geçen aday sürücü önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü burnu bile kanamadan kurtulurken, aday sürücü olması sebebiyle ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir istikametine seyreden Emirhan B. idaresindeki 34 TY 2249 plakalı Mercedes marka otomobil, önünde seyreden Halil A. (31) yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken sürücü şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen polis ekipleri otomobil ve tır sürücüsünü alkol kontrolünden geçirirken, otomobil sürücüsü Emirhan B.'nin 0.54 promil alkollü olduğunu tespit etti. Aday sürücü olduğu öğrenilen genç sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Bakan Kurum canlı yayında anlattı! İşte tarihi konut projesinin sahip olacağı imkan ve donatılar

İşte tarihi konut projesinin sahip olacağı imkan ve donatılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Fransa, Ukrayna'ya Aster füzeleri ve Mirage 2000 savaş uçakları gönderiyor

Avrupa ülkesinden Ukrayna'ya dev füze ve savaş uçağı teslimatı
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! Hasret'i böyle öldürmüş
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
Hatayspor ilk 3 puanını 90+2'de yediği golle erteledi

''Ligde ilk kez kazandım'' derken 90+2'de gelen golle hüsran yaşadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.