Aksaray'da alev alan elektrik panosu Kayacık'ta elektrik kesintisine yol açtı

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Aksaray'da şase yapan elektrik panosu, önce kıvılcımlar saçarak patlama seslerine neden oldu, ardından alev topuna döndü.

Olay, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesi Kayacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde bulunan elektrik panosunda şase nedeniyle önce kıvılcımlar çıkmaya başladı. Ardından patlama seslerinin duyulmasıyla pano bir anda alev aldı. Panodan yükselen alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle Kayacık Mahallesi genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Arızanın giderilerek mahalleye yeniden elektrik verilmesi için ilgili elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı