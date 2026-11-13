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Aksaray'da alev alan elektrik panosu Kayacık'ta elektrik kesintisine yol açtı

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Aksaray'da alev alan elektrik panosu Kayacık'ta elektrik kesintisine yol açtı Haber Videosunu İzle
Aksaray'da alev alan elektrik panosu Kayacık'ta elektrik kesintisine yol açtı
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Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesi Kayacık Mahallesi'nde elektrik panosu şase yapınca kıvılcım ve patlama sesleriyle alev aldı. İtfaiyenin söndürdüğü yangın nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı, dağıtım şirketi arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Aksaray'da şase yapan elektrik panosu, önce kıvılcımlar saçarak patlama seslerine neden oldu, ardından alev topuna döndü.

Olay, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesi Kayacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde bulunan elektrik panosunda şase nedeniyle önce kıvılcımlar çıkmaya başladı. Ardından patlama seslerinin duyulmasıyla pano bir anda alev aldı. Panodan yükselen alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle Kayacık Mahallesi genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Arızanın giderilerek mahalleye yeniden elektrik verilmesi için ilgili elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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